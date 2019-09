Maifredi al Corriere di Brescia: "Con il Bologna è la mia partita"

Brescia-Bologna non è una partita come le altre per Gigi Maifredi: Brescia-Bologna è LA partita dell'ex tecnico che ha parlato al Corriere di Brescia raccontando le sue emozioni: "Mi aspetto una partita vivace, interessante. Sono due squadre con proprietà solide: Cellino e Saputo vogliono osare. Uno intende rimanere in Serie A per tanti anni, sa che Brescia si attende questo da lui: deve differenziarsi da chi lo ha preceduto. Il Bologna punta ad arrivare a ridosso dell’Europa e domenica avrà una spinta in più".