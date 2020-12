Maifredi al QS: "Juve, prendi il Papu Gomez per tornare cannibale"

vedi letture

Ai microfoni di QS, Gigi Maifredi ha così parlato del prossimo mercato della Juventus e del futuro del Papu Gomez: "Juve, prendi il Papu Gomez per tornare cannibale". Juve deludente in questo campionato? "Parto da una considerazione di fondo: anni fa c'era una fame diversa e uno dei pochi che è rimasto cannibale è Cristiano Ronaldo. Pirlo penso sia preparato anche se la pratica sul campo è molto diversa dalla teoria, soprattutto quando alleni una squadra che non mi convince per lo spirito che esprime. Mi pare che giochino per conto loro. Allegri aveva creato questo gruppo granitico che accettava le scelte perché i risultati arrivavano. C'è poi da considerare che essere dei grandi in panchina dopo essere stati dei grandi in campo non è facile".

Cosa serve alla Juve per tornare ad avere fame?

"Rinforzi giusti sul mercato. Bonucci e Chiellini sono forti ma avanti anagraficamente. Demiral non è pronto e De Ligt è forte in area ma non ha quella cattiveria che ci vuole. La manna dal cielo sarebbe il Papu Gomez, che lascerà sicuramente Bergamo. L'uomo giusto per rivitalizzare l'attacco. In attesa di sapere se Dybala resta o va via".