Man United-Barcellona 0-1, stampa catalana: "Proprietari del Teatro"

© foto di Gaetano Mocciaro

Il Barcellona espugna Old Trafford e la stampa catalana esalta la prova degli uomini di Ernesto Valverde: "Proprietari del teatro" in riferimento al soprannome dello stadio di Manchester, riconosciuto come il "Teatro dei sogni". Questo è il titolo di Mundo Deportivo che evidenzia: "Il Barça vince a Old Trafford e incanala il passaggio verso le semifinali che dovrà completare in casa. Un autogol di Shaw procurato da Suarez decide una partita più pratica e intensa che bella". Per Sport il titolo scelto è "Vittoria molto bella" sottolineando come si tratti di un trionfo storico, essendo il primo nella storia nella casa dei Red Devils.