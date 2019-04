Man Utd-Barça 0-1, Messi insanguinato campeggia nei giornali inglesi

Manchester United-Barcellona, vista dalla stampa inglese. "Un autogol lascia lo United con una montagna da scalare a Barcellona" scrive il Guardian. Per l'Independent: "Il Barcellona soffoca lo United". Partita intensa, quella di Old Trafford. Decisamente maschia, come sottolineano i quotidiani che immortalano un Messi sanguinante: "Così cruento" scrive Star Sport. "Messi sanguinante" titola il Sun. "That Shaw will hurt" apre il Daily Express che gioca con il nome dell'autore dell'autorete decisiva.