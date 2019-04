I quotidiani catalani si proiettano alla sfida di domani sera fra Manchester United e Barcellona. Sport svela l'undici che scenderà in campo a "Old Trafford": Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho. Il tecnico Ernesto Valverde punta a ripetere l'undici titolare più utilizzato nelle grandi partite. Dembélé entra nella lista e oggi viaggerà per Manchester sebbene non abbia l'ok dei medici per giocare.