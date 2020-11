Mancini a Il Mattino: "Maradona, pensavo fosse una fake news. Col VAR avrebbe fatto 1000 gol"

In un'intervista rilasciata a Il Mattino, Roberto Mancini ha ricordato così Diego Armando Maradona: "Ho avuto la fortuna di giocarci contro per tanti anni. E, ad oggi, posso dire che si tratta della più grande che potessi avere. E parlo non solo per me, ma so di poter parlare anche per tutti quelli che hanno condiviso quegli anni indimenticabili in campo e fuori. Perché anche la gente sullo stadio era giustamente pazza di lui". Il c.t. ha poi proseguito: "Prima di essere un grande calciatore era un grande uomo. La stima per uno come lui era naturale. Tutti ne avevano un grande timore reverenziale. Ma dico sempre che la sfortuna dei grandi giocatori di quell'epoca è che non c'erano le regole di oggi. Uno come Maradona avrebbe fatto 1000 gol. Non c'era il VAR, gli arbitri non tutelavano i giocatori. I più tecnici come noi venivano massacrati puntualmente".

È ancora doloroso, per Mancini, il ricordo dell'istante in cui è venuto a conoscenza della scomparsa di Diego: "Stavo entrando allo stadio per vedere Bologna--Spezia. Non ci potevo credere, speravo fosse una fake news".