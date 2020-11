Mancini al Corriere dello Sport: "Maradona mi regalò la sua ultima maglia. Non morirà mai"

"Dopo il 4-1 di Genova, nel marzo del '91, il dono con dedica a mio figlio Filippo, poi andò via per sempre". È l'aneddoto svelato al Corriere dello Sport da Roberto Mancini, con protagonista Diego Armando Maradona: "Venne negli spogliatoi - racconta il c.t. - hai segnato un gol alla Maradona mi disse. Fece i complimenti a tutti perché era un campione vero". Il Mancio ha voluto elogiare l'argentino: "Un bravissimo ragazzo, pur con tutti i suoi problemi. Era onesto, sincero e, soprattutto, aveva massimo rispetto degli avversari. Guardate che non è facile, non tutti sono in grado a quei livelli di essere sempre corretti".

Un Dieci a cui Mancini non può che riconoscere la leadership: "Certo, ed è stato un onore. Sette anni indimenticabili per il calcio italiano. Maradona, vi rendete conto? Tutti noi, anche i più bravi, eravamo ammirati e colpiti". E ancora: "Di Diego mi affascinava tutto, perché vedevamo colpi dal vivo che per noi umani non erano spiegabili". Il c.t. della Nazionale ha voluto concludere così il suo ricordo: "Diego non morirà mai. Ogni immagine del suo talento lo farà resuscitare nella nostra memoria".