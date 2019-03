Mancini al Corriere di Bergamo: "Non bado al mercato"

© foto di Pietro Lazzerini

Il Corriere di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con un'intervista al difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini: "Non bado né al mercato né alla Coppa". Il giocatore nerazzurro ha poi aggiunto: "Le chiacchiere di mercato non mi interessano - ha dichiarato - E per la semifinale contro la Fiorentina c'è ancora tempo per pensarci".