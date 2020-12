Maradona, Corriere dello Sport: "Napoli in ginocchio da Diego. Ma è battaglia per l'eredità"

Neanche dopo la sua morte Diego Armando Maradona viene lasciato in pace. Per fortuna c'è chi lo fa solo per omaggiarlo, come Napoli, che ieri gli ha dedicato una stazione dopo avergli già intitolato lo stadio, dall'altro ieri il 'Diego Armando Maradona' e non più 'San Paolo'. Tema affrontato dal Corriere dello Sport in prima pagina: "Napoli in ginocchio da Diego. Ma è battaglia per l'eredità".