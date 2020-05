Marca, in prima pagina intervista a Mourinho: "Io difensivista? E' la storia che dice altro"

Apre con una intervista all'attuale manager del Tottenham José Mourinho il quotidiano spagnolo 'Marca' oggi in edicola, 2 maggio 2020. Principale argomento di discussione il titolo che otto anni fa, alla guida del Real Madrid, conquistò il manager portoghese. Fu quella una Liga da record, chiusa dal Real Madrid con 100 punti e 121 gol realizzati. "Andammo al Camp Nou sapendo di essere i migliori", il titolo proposto da Marca in riferimento alla quartultima giornata di quella Liga. Il Real Madrid otto anni fa conquistò il suo 32esimo campionato anche grazie a quella vittoria per 2-1 sul campo del Barcellona di Messi e Guardiola. "Ponemmo fine al dominio del Barcellona vincendo il campionato col record di punti e col record di gol realizzati", ha detto.

Una stagione che costrinse anche gli analisti e ritirare le accuse di un Mourinho troppo difensivista: "Ma io non dico niente, è la storia che parla per me e io non potrei dire nulla di meglio. Alla fine tutto si riduce a questo".