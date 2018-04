Marca in prima pagina su Juventus-Real: "A dar la cara"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina, in vista della sfida tra Juventus e Real Madrid di oggi titola in prima pagina: "A dar la cara". La traduzione letterale significa 'affrontarsi', con le due finaliste di Cardiff che si ritrovano faccia a faccia dopo pochi mesi. Cristiano Ronaldo prova a battere i bianconeri allo Stadium per mettere in discesa la qualificazione e puntare un'altra finale.