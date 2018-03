Marca su Cristiano Ronaldo: "Prima la Champions, poi il Pichichi"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina con i progetti di Cristiano Ronaldo in vista di questo finale di stagione titolando: "Prima la Champions, poi il Pichichi". Il fuoriclasse portoghese vuole battere la Juventus e accedere alle semifinali per puntare a un'altra clamorosa vittoria, ma allo stesso tempo vuole dare la caccia a Messi nella classifica dei marcatori spagnola. Al momento l'argentino è avanti con tre gol di vantaggio.