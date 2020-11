Marotta alla Gazzetta dello Sport: "Stipendi calciatori, senza incassi serve flessibilità"

vedi letture

Beppe Marotta si è concesso a La Gazzetta dello Sport: "Stipendi calciatori, senza incassi serve flessibilità". L'ad dell'Inter si è soffermato sul pagamento dei giocatori: "Abbiamo convenuto di far slittare di qualche mese quelli di luglio e agosto per venirci incontro in questa fase critica per il calcio e non solo. Senza il pubblico e i relativi incassi, le società dipendono dai bonifici dei broadcaster televisivi e degli sponsor, che avvengono in tempi lunghi. Sulle buste paga basterebbe fissare una base minima mensile, dilazionando gli oneri maggiori nel corso della stagione. Ormai i club di A spendono il 60% delle risorse per gli ingaggi, ma così rischiano il fallimento. Occorre intervenire per restituire solidità".