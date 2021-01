Martinez Quarta a La Nazione: "Lukaku mi ha graffiato. L'arbitro doveva usare il VAR"

Questa mattina il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha rilasciato un'intervista a La Nazione tornando sul fallo di Romelu Lukaku in occasione del gol dell'Inter agli ottavi di Coppa Italia: "Mi ha tirato indietro lasciandomi un graffio sul collo, mi aspettavo che l'arbitro andasse a controllare l'azione al Var. Io ho rivisto le immagini, confermano che Lukaku mi ha trattenuto prima di scattare. Era successa la sessa cosa a noi contro il Genoa e dopo aver rivisto l'azione hanno annullato il gol a Bonaventura, per questo sono rimasto stupito quando l'arbitro non ci ha ascoltato. Come convincerei un giovane a venire qui? Gli spiegherei che a Firenze il livello è alto. E comunque dipende dal ruolo: se fosse un difensore gli direi che sarebbe una grande occasione per migliorarsi, ma in generale che sarebbe la migliore occasione per entrare nel calcio europeo. Io mi sono allenato aspettando di sfruttare al meglio l'occasione, ma in questa squadra abbiamo elementi molto forti nel mio ruolo. Ho aspettato il mio turno cercando di farmi trovare pronto".