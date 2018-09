Maurizio Sarri parla a Il Mattino: "La mia verità"

© foto di Ospite

Interessantissima intervista proposta questa mattina da Il Mattino che ha parlato con l'attuale tecnico del Chelsea, ex del Napoli, Maurizio Sarri. "La mia verità", il titolo scelto dal quotidiano sopra ad una foto di Sarri all'interno del suo ufficio a Londra. "Ho scoperto dell'addio in tv. E' vero, io avevo dei dubbi ma c'era una clausola non voluta da me. E nei tempi non è stata rispettata", le prime parole del tecnico dei Blues.