Mauro alla Gazzetta: "Lukaku ideale per Mou, la Juve si tiene stretto Vlahovic"

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato dell'imminente passaggio di Romelu Lukaku alla Roma: "Se Lukaku va alla Roma, credo che i primi a essere contenti saranno i tifosi dell’Inter e quelli della Juventus. E a guadagnarci, come ho detto in tempi non sospetti, sono i bianconeri che così si tengono Vlahovic ed evitano lo scambio con il Chelsea per Romelu".

Meglio alla Roma che alla Juve, dunque: "Sicuramente il belga ha le caratteristiche giuste per il gioco di Mourinho, abile a colpire in ripartenza. Per una squadra come la Roma che cerca un centravanti, è un bel rinforzo. Poi bisogna vedere come la prenderà Belotti, che comunque ha cominciato il campionato con una doppietta… Evidentemente la Roma ha anche dei soldi da spendere".