Mazraoui-Roma, Il Corriere dello Sport: "Il laterale valuta l'offerta giallorossa"

vedi letture

E' già tempo di mercato in casa Roma, con il Corriere dello Sport che titola su Mazraoui: "Il laterale valuta l'offerta giallorossa". La strategia è delineata, anche al netto del direttore sportivo: la Roma ha capito di poter arrivare ad un nome importante per la fascia destra. Si tratta di Noussair Mazraoui, 23 anni, dell'Ajax e della nazionale marocchina. Nel ruolo è considerato uno dei più forti giovani in Europa ed essendo bravo ad attaccare corrisponde all'identikit tracciato da mister Fonseca. Nelle ultime settimane gli intermediari hanno lavorato per l'operazione, con il giocatore pronto ad ascoltare l'offerta giallorossa, mentre con l'Ajax ancora nulla è stato imbastito.