McKennie, spunta l'Aston Villa. Tuttosport: "Weston freddo: preferisce il Dortmund"

vedi letture

Il tesoretto per finanziare il mercato in entrata della Juventus può arrivare da McKennie. Il texano - riferisce l'edizione odierna di Tuttosport - è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha già effettuato un sondaggio con la Juventus. Alta la richiesta dei bianconeri, che valutano il loro centrocampista 30 milioni di euro, mentre l'ex Schalke al momento non appare convinto della destinazione. Sulle sue tracce c'è infatti anche il Borussia Dortmund, meta decisamente più gradita dal giocatore. Saranno settimane caldissime per il classe '98: tra Bundesliga e Premier, la sua avventura a Torino potrebbe essere già giunta al capolinea.