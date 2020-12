Mercato a saldo zero per l'Inter. Corriere dello Sport: "Zhang ha detto stop"

Il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato dell'Inter: "Zhang ha detto stop". Il presidente nerazzurro ha ribadito che quella di gennaio dovrà essere una sessione a saldo zero, quindi senza investimenti e con acquisti prodotti solo da eventuali cessioni. Il primo atto concreto è stato il saluto di Nainggolan, in prestito al Cagliari che si accollerà il suo stipendio fino a fine stagione. Per Eriksen invece nessuna richiesta da PSG, Arsenal o United. Quanto a Gervinho, al Parma non basterebbe uno scambio con il "solo" Pinamonti, mentre per De Paul è difficile che l'Udinese accetti un prestito di 18 mesi, peraltro senza obbligo.