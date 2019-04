Lunga intervista concessa a Il Mattino per il portiere del Napoli Alex Meret, uno dei grandi protagonisti di questa seconda parte di stagione degli azzurri: "Sogno lo scudetto a Napoli e la laurea" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano partenopeo. Il portiere si racconta dunque in una lunga chiacchierata.