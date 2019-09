Intervista al Corriere della Sera per Dries Mertens. Il folletto belga è tornato sulla sconfitta del suo Napoli nello scontro diretto con la Juve, un ko arrivato in pieno recupero con l'autogol di Koulibaly a suggellare la beffa napoletana. "Fatico a dimenticare il k.o. allo Stadium. È stato brutto, bruttissimo perdere dopo una rimonta che aveva dell’incredibile. Sono andato in Nazionale e ci ho messo qualche giorno a riprendermi. Sarri? Porta il metodo. Lukaku la forza. E io non simulo" le parole dell'attaccante del Napoli.