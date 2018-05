Messaggero Veneto in prima pagina: "E' quasi salvezza per l'Udinese"

© foto di Lazzerini

Il Messaggero Veneto di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dell'Udinese contro l'Hellas Verona: "E' quasi salvezza per l'Udinese". Ancora i bianconeri non hanno la certezza di restare in Serie A: la sfida contro il Bologna sarà comunque importante per chiudere la stagione senza il rischio di dover attendere i risultati delle altre squadre in lotta per non retrocedere.