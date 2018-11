Messi-Man City, Mundo Deportivo: "La vera storia. Contatti nel 2016"

Nelle ultime ore sono emersi alcuni retroscena secondo cui il Manchester City ci aveva provato davvero per Lionel Messi, mettendo in totale sul piatto oltre 700 milioni di euro. I catalani di Mundo Deportivo hanno raccontato la loro versione. "Messi e il City, la vera storia", è il titolo del quotidiano, che spiega come nel 2016 la Pulga, tramite il suo entourage, contattò il club inglese a causa della sua condanna per frode fiscale. Fu poi Luis Suarez, però, la chiave per fargli cambiare idea. Così Leo è rimasto nel posto dov'è diventato grande.