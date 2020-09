Messi torna a trascinare il Barça in amichevole. Sport titola: "Bravo, Leo!"

I quotidiani spagnoli vicini agli ambienti catalani, aprono questa mattina con l'amichevole del Barcellona contro il Girona vinta grazie a una doppietta di Leo Messi. Mundo Deportivo titola in prima pagina: "Koemienza lo bueno", con gioco di parole ad hoc per sottolineare come Koeman stia prendendo in mano la squadra nonostante le difficoltà di questo primo periodo. Sport sposta l'attenzione proprio sull'argentino titolando: "Bravo, Leo!". Il numero 10 del Barça ha giocato un'ottima partita nel nuovo 4-2-3-1 che l'olandese sta varando in vista della prossima stagione.