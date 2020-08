Messi via dal Barça nel 2021? La prima di As: "Da gennaio è libero di scegliere"

E' tempo di rivoluzione in casa Barcellona. Ne dà conto anche la prima pagina del quotidiano spagnolo 'As', che apre con questo titolo. "Sentenziati", con Setien e Abidal in primo piano. Entrambi infatti verranno sicuramente licenziati mentre il presidente Bartomeu resiste e medita di convocare elezioni nella giunta di domani. "E Messi - si legge - è libero di decidere il suo futuro a gennaio".

Da escludere una partenza del campione del Barcellona in questa finestra di calciomercato, ma Messi ha un contratto in scadenza nel 2021 e adesso - si legge su As.com - sta seriamente meditando sulla possibilità di cambiare maglia la prossima estate: alle attuali condizioni contrattuali, dal 1° febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi altro club a parametro zero.