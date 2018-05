Metro, Inter: "Per Icardi non facciamo trattative". Parola di Ausilio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Per Icardi non facciamo trattative" sono le parole che Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha pronunciato ieri a margine di un evento a Milano che Metro ha scelto come titolo sul mondo nerazzurro. Sul futuro dell'attaccante non mancano, infatti, le sirene delle grandi d'Europa, ma rimane valido anche il contratto in essere per i prossimi tre anni.