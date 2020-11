Milan a caccia di rinforzi. Gazzetta: "Kabak e Lovato in pole, occhio a Thuram"

"Kabak e Lovato in pole, occhio a Thuram" scrive La Gazzetta dello Sport parlando dei possibili movimenti del Milan sul mercato di gennaio. Il centrale è il primo acquisto per gennaio. Quando a gennaio il mercato riaprirà, dunque, la priorità del club sarà provare a portarsi a casa un nuovo difensore. O, nella peggiore delle ipotesi, a gettare le basi migliori possibili per la prossima sessione estiva. Il primo nome è quello di Ozan Kabak, turco di 20 anni dello Schalke 04, occhio anche a Matteo Lovato del Verona, ventenne anche lui. Ma occhio pure agli altri reparti: per l’attacco spunta il nome di Marcus Thuram, figlio d’arte di Lilian, attualmente al Borussia Moenchengladbach. E a centrocampo resta di assoluta attualità Dominik Szoboszlai.