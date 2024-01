Milan atteso alla prova Cardinale. La Gazzetta: "A San Siro per trasmettere unità"

Il Milan è atteso in campionato alla prova Cardinale, si legge su La Gazzetta dello Sport. Contro la Roma, con altri settantamila tifosi e più sugli spalti, ci sarà anche Gerry Cardinale. Non è un dentro o fuori come quello di mercoledì, ma i 90’ indirizzeranno comunque le settimane successive.

La presenza della proprietà e degli altri rappresentanti del club, Ibra compreso in qualità di consigliere e motivatore, deve trasmettere l’idea di unità. Cardinale avrebbe voluto una classifica migliore, certo non contare così tanti punti di distacco dalla vetta. Ma il club è allo stesso tempo confortato dai punti che segnano la distanza sulla concorrenza Champions: il Milan è saldo al terzo posto in classifica e il primo, vero, obiettivo stagionale è assicurarsi la partecipazione al torneo europeo più seguito e più ricco.