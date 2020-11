Milan, caccia al centrale. La Gazzetta dello Sport: "Ballottaggio tra Kabak e Lovato"

Secondo La Gazzetta dello Sport è praticamente certo che il Milan torni alla carica per un difensore centrale nella prossima sessione di mercato, "possibilmente ventenne": "Il mercato di ottobre - si legge - si era chiuso con l'assalto allo Schalke 04 per Ozan Kabak e quella pista è ancora aperta. Anzi, secondo taluni apertissima. Nel frattempo, però, ha preso consistenza una candidatura italiana, quella del veronese Matteo Lovato".

Il budget a disposizione è di quindici milioni di euro, la valutazione che l'Hellas fa del suo talento è invece di venti: non è però da escludere che i rossoneri riescano ad ottenere uno sconto. Anche sul fronte Kabak arrivano buone notizie, se si considera che per lo Schalke la stagione è iniziata in maniera negativa: "Sul campo e per il rosso di bilancio - precisa la rosea -. Così le richieste da 25 milioni di euro potrebbero essere solo un ricordo".