Milan cerca una punta. La Gazzetta: "Tre nomi nella short list: Morata, Taremi e Scamacca"

Il Milan è a caccia di un attaccante, scrive La Gazzetta dello Sport. Nella short list dell’a.d. Furlani e del braccio destro Moncada ci sono un 9 navigato come Alvaro Morata, un giovane affamato di rivincita come Gianluca Scamacca e poi c’è Mehdi Taremi, bomber del Porto mai uscito dai radar rossoneri e tornato prepotentemente di attualità nelle ultime ore. L'ingaggio dello spagnolo pesa ma lui spinge per tornare in Italia. Taremi garantisce 20-25 a stagione, e nell’ultima annata ha superato sé stesso: 31 reti in 51 partite. Sullo sfondo resta viva la pista Scamacca, che piace anche alla Roma.