Milan, con il Verona fa tutto Ibra. Gazzetta: "Reazione da fuoriclasse"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio a Zlatan Ibrahimovic ed alla sua serata contro l'Hellas Verona: "Reazione da fuoriclasse", titola la rosea. La capolista non se ne va, resta prima con due punti di vantaggio sul Sassuolo ma non arriva la fuga. Ibrahimovic è stato protagonista sia in negativo che in positivo della serata: prima un rigore calciato alle stelle, poi ha compensato con una grande reazione. Prima l'incrocio dei pali di testa, poi l'incornata vincente in pieno recupero: in mezzo un assist per Calabria, con la rete annullata dal VAR. Grande Ibra, anche se è consigliabile che per un po' si astenga dal tirare i calci di rigore.