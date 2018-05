Milan, Corriere della Sera: “Europa a tutti i costi”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Europa purché sia. Da difendere a tutti i costi contro un’Atalanta che all’andata (e non solo) ha messo paura, perché l’obiettivo è sì andare direttamente ai gironi, ma il Milan non è nelle condizioni di snobbare nemmeno gli sciagurati preliminari di fine luglio. “Io preferisco andarci comunque in Europa, meglio che stare a casa”, l’opinione di Rino Gattuso. L’Europa a tutti i costi per raggiungere l’obiettivo minimo ed evitare l’ennesima rifondazione, spiega il Corriere della Sera.