Milan, Corriere della Sera: “Rilanciare Kalinic per battere Genoa e paure”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan che stasera alle 18 sbarca sul campo, prevedibilmente pesante - per la pioggia e per i precedenti -, del Genoa (dove ha perso le ultime tre partite), avrà due obiettivi. Il primo è ovvio: dimenticare l’Arsenal, dimostrare a tutti, e soprattutto a se stesso, che il passo falso in Europa League non ha minato le certezze costruite sul suolo italico, dove la banda Gattuso nel 2018 non ha mai perso e dove aveva mostrato di aver raggiunto una sua identità, spiega il Corriere della Sera. C’è poi un secondo obiettivo, solo apparentemente secondario: è recuperare Nikola Kalinic, oggi al centro dell’attacco al posto di Cutrone, che sarà la principale novità di formazione (l’altra è la probabile sostituzione di Calabria, acciaccato, con Borini).