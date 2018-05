Milan, Corriere della Sera: “Sesto posto: Gattuso dà l’allarme”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso deve aver esternato grandi preoccupazioni. No, la settimana non è andata bene. C’è chi pensa già alle vacanze, chi al mercato, chi all’accoglienza che gli riserveranno i tifosi (questo è facile da indovinare). Rino è teso e non lo nasconde. “Sono più preoccupato ora che prima della sfida con la Juventus, sarà una partitaccia. Se vinco faccio 30 km a piedi. Questa non è l’ultima, ma la prima partita del nostro campionato”. Perché le basi si mettono oggi, contro la Fiorentina senza più obiettivi, e in palio c’è quel “sesto posto che ci cambia la vita”, scrive il Corriere della Sera.