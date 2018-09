Milan, Corriere della Sera: "Higuain-Cutrone, jolly per il futuro"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Higuain-Cutrone mossa vincente e jolly per il futuro, scrive il Corriere della Sera analizzando la scelta di Gattuso di giocare col doppio centravanti nel finale di gara con la Roma. Higuain-Cutrone sono una coppia strana, inattesa, ma vincente. Se ne è accorta a Roma - si legge -, battuta al 95' da una loro fiammata, ma il Milan stesso perché Cutrone in panchina ci vuole stare il meno possibile e anche perché la varietà di soluzioni è una risorsa preziosa e Gattuso potrà lavorare sulla strana coppia come jolly per il futuro.