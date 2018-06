Milan, Corriere della Sera: "Pronto il ribaltone"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pronto il ribaltone, titola nelle pagine sportive il Corriere della Sera raccontando che il nuovo socio del presidente del Milan sarà qualcosa di più, forse un proprietario. Li ha rifiutato varie offerte, considerate troppo basse, e mentre sembrava voler rifinanziare il debito le priorità sono cambiate: il nuovo socio potrebbe entrare con una quota di minoranza, ma solo con l'impegno - si legge - che diventi entro un tempo stabilito una quota di maggioranza. Si dovrebbe arrivare a qualcosa di concreto in quindici giorni: questa è la strada migliore per Li per evitare il passaggio di proprietà al fondo Elliott.