Milan, Corriere della Sera: "Sanzioni dall'Uefa a fine maggio"

Il Milan spiega all’Uefa, sanzioni a fine maggio, titola il Corriere della Sera raccontando del colloquio dei rossoneri con l'Uefa sui conti, ma anche l'entità del debito e le prossime mosse sul mercato. La camera d’investigazione dell’organo di controllo finanziario dell’Uefa, che deve stabilire quali sanzioni comminare al Milan per il mancato rispetto dei paletti del fair play finanziario nelle tre passate stagioni, ha voluto analizzare in modo dettagliato tutta la situazione del club. Durante l’audizione, durata un’ora e quaranta, l’ad Marco Fassone ha risposto alle domande partendo con l’illustrare la semestrale che ha dato risultati migliori rispetto alle previsioni. A fine maggio le sanzioni ma si ipotizza - si legge - di natura economica attorno ai 20 milioni, di cui 10 subito e il resto sospeso) e di limitazioni nella rosa in lista Uefa.