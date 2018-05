Milan, Corriere della Sera: "Si diverte con i resti del Verona"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan gioca e si diverte contro i resti del Verona, scrive il Corriere della Sera che sottolinea che la figuraccia contro il Benevento non ha avuto repliche. Troppo concentrato il Milan - si legge - troppo in disarmo il Verona, che pensa già a provare alcuni giovani e finisce salutando aritmeticamente la serie A con la settimana sconfitta consecutiva in trasferta. Gattuso ottiene il massimo dalla serata: riconquista il sesto posto in attesa di Lazio-Atalanta ed arriva nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia.