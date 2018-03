Milan, Corriere dello Sport: "Gattuso firmerà fino al 2020"

"Gattuso firmerà fino al 2020". Lo scrive il Corriere dello Sport in prima pagina, con l'allenatore pronto a legarsi ulteriormente al Milan dopo il buon lavoro svolto finora sulla panchina del club rossonero. La conferma di Ringhio è sicura, via alla trattativa durante la sosta per fare spazio alle gare delle varie Nazionali.