Milan da scudetto? Il Corriere della Sera: "Con questo Ibrahimovic, mai dire mai"

Mai dire mai, soprattutto se puoi contare su Zlatan Ibrahimovic, un campione senza tempo capace di risolvere anche le giornate più buie. Così il Corriere della Sera titola sul Milan da scudetto: "Con questo Ibrahimovic, mai dire mai". Contro l'Udinese il match sembrava diretto alla conclusione in pareggio, poi una giocata da arti marziali di Ibra ha regalato i tre punti ai rossoneri. E poi tutti i giovani del Milan che corrono ad abbracciare il maestro Zlatan. Numeri sbalorditivi per lo svedese: 7 reti in 4 partite finora. E ad essere contento è mister Pioli: se vinci anche quando giochi male, significa che uno step mentale in avanti è stato fatto.