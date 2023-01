Milan, De Ketelaere dal 1'. Gazzetta: "Deve riscattarsi, ma è un esame per tanti"

La sfida di questa sera tra Milan e Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà un'occasione importante per Charles De Ketelaere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex Bruges farà rifiatare Giroud giocando dal primo minuto come riferimento offensivo. Un ruolo ricoperto anche nella scorsa stagione, chiusa con 14 gol nel campionato belga. Il giovane talento sta incontrando più difficoltà del previsto e con il Torino spera finalmente di sbloccarsi, sia sul piano della prestazione che dei gol.