Milan, Donnarumma verso il rinnovo. Tuttosport: "Contratto da 8 milioni"

Secondo Tuttosport il Milan e Gigio Donnarumma sono in fase avanzata sul discorso del rinnovo: "Contratto da 8 milioni". Mino Raiola non si è opposto anche perché, allo stato attuale dei fatti, non ci sono stati delle offerte concrete per il portierone rossonero. Che vuole andare in Champions con il Milan. Raiola vorrebbe inserire una clausola risolutoria bassa, da 35 milioni, esercitabile nel caso in cui il club non vada in Champions.