Milan, dopo Pulisic pronto un altro colpo. CorSera: "C'è ottimismo per Reijnders"

Il Milan è molto attivo sul mercato. Dopo Pulisic, per il quale ormai manca solo l'ufficialità, i rossoneri vogliono chiudere al più presto per Tijjani Reijnders. Come riporta il Corriere della Sera l’AZ Alkmaar non abbassa la sua richiesta di 25 milioni per il centrocampista olandese, ma c'è ottimismo in casa rossonera per quanto riguarda questa operazione.