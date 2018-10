Milan, ecco l'Europa League. Il QS-Sport: "Rino in difesa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Rino in difesa". Questo il titolo del QS-Sport, che dedica spazio alla delicata sfida di Europa League che vedrà protagonista il Milan contro il Betis. Il tecnico Gattuso contro gli spagnoli per scacciare la crisi. "Non temo le pressioni. Derby giocato bene. Donadoni? Solo chiacchiere da bar".