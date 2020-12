Milan, favola finita? Il QS: "Pensarlo sarebbe l'errore più grande"

Milan, favola finita? Il QS in edicola oggi è chiaro: "Pensarlo sarebbe l'errore più grande". L'errore più grande infatti sarebbe pensare che la favola Milan sia finita. E' vero che i rossoneri hanno rischiato di perdere per due gare consecutiva l'imbattibilità in Italia che dura da 283 giorni (ultimo ko l'8 marzo proprio contro il Genoa), è vero che sono arrivati 2 punti contro Parma e Genoa, sempre in rimonta e sempre grazie ai gol dei difensori ma tutto questo deve essere inserito in un contesto più preciso, quello di una squadra che ha 'tirato la carretta' per 9 mesi e si è trovata forse in un mondo più grosso di lei. La sfida di domenica con il Sassuolo dirà tanto sulla forza di questo Milan.