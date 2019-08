"Vivo nel pallone". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Nazione. Il quotidiano ha intervistato in esclusiva Valentina Giacinti, attaccante del Milan femminile e della Nazionale italiana

Oggi la Fiorentina - La Fiorentina si avvicina al debutto in campionato. La squadra di Montella sfiderà il Galatasaray nell'ultimo test stagionale. Questo il titolo in taglio alto: "Viola contro il Galatasaray. In campo i nuovi acquisti".