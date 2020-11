Milan-Fiorentina, la moviola de La Gazzetta dello Sport. "Generoso il secondo rigore"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza la sfida di ieri tra Milan e Fiorentina, vinta per due a zero dai rossoneri, nella quale Franck Kessiè ha fallito il secondo rigore a sua disposizione: "Generoso il secondo rigore", titola la rosea. Per il quotidiano l'arbitro Abisso si conferma frettoloso nel giudicare i contatti in area di rigore: se sul primo rigore non ci sono dubbi, sul secondo qualcuno in più appare. Caceres allarga il braccio dopo la sterzata di Hernandez, ma non pare esserci una trattenuta, con il contatto che è davvero poco per la massima punizione. Il VAR Mazzoleni non può intervenire, perché non c'è un chiaro ed evidente errore.