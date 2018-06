Milan fuori dalle Coppe. La Stampa sui big: "Il pericolo fuga è reale"

LIVE TMW - Mondiali, day 15 - Germania out, stasera Inghilterra-Belgio

La Stampa: "Sporting, via Mihajlovic. Anche il Toro spiazzato"

La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Milan a tutto Tas"

Germania out, il Corriere dello Sport apre: "Ci vediamo in spiaggia"

Repubblica in prima pagina: "La Corea della Germania"

Germania eliminata. Il Mattino in prima pagina: "Kaputt!"

Il Tempo: "Germania kaputt. C'è una Corea per tutti"

La Nazione in prima pagina: "Milan condannato, Viola in Europa"

Sampdoria, Il Secolo XIX: "Via all'operazione per trattenere Praet"

Il Fatto Quotidiano: "Germania out dai Mondiali, Milan out dalle Coppe"

"Un anno fuori dalle Coppe. L'UEFA punisce il Milan: 'Faremo ricorso al TAS'" si legge all'interno delle pagine sportive de La Stampa . "Stangata dei giudici di Nyon: non rispettate le norme del fair play finanziario. Europa League, a guadagnarci è la Fiorentina che entra dai preliminari". Effetto sentenza: "Bonucci e gli altri big: il pericolo fuga è reale. Attesa l'ultima parola di Losanna prima di muoversi. Sarà un mercato senza colpi clamorosi e con meno tempo".

