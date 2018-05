Milan, Gazzetta: “Il patto del Diavolo, tre gare per la verità”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso usa tutte le immagini possibili: mura che tremano, spine da attaccare, puzza di bruciato e – per restare in tema – bruciore di stomaco e “di bip bip bip”. Rino è evidentemente elettrico, anche per le metafore più ricorrenti, ed è in effetti sulla tensione che si gioca gran parte della partita con il Verona, la prima di tre finali in otto giorni, riporta La Gazzetta dello Sport. Considerato il momento decisivo stamattina sbarcherà in città anche il presidente Li Yonghong, accompagnato dalla signora Huang, la moglie e dal braccio destro David Han Li: resteranno almeno fino alla Juve.