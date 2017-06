Milan, Gazzetta: "Aspettando l'offerta per Donnarumma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla Cina continuano ad arrivare indicazioni per un Donnarumma non sul mercato. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta della delusione ancora fresca in casa Milan e di Mister Li infastidito dalla vicenda. Il punto di partenza però è che al momento - si legge - al Milan ufficialmente non sono pervenute offerte. In Italia la Juve non ha fatto mistero di essere interessata, ma non avrebbe problemi ad attendere la scadenza naturale del contratto, mentre Real, Psg e United lo vorrebbero subito. Proprio la Spagna resta l'approdo più probabile.